“La hinchada más exigente del FPC es la del Deportivo Cali, es insoportable”

¿Por qué lo dijo el Bombardero? Fuerte. Iván René Valenciano recordó su tiempo en Deportivo Cali (2001) y habló de su hinchada con esta frase que se viralizó.

Lo dijo en Win Sports. Allí es panelista habitual en los programas del canal deportivo. Este viernes estuvo en Primer Toque. Y hablando de las aficiones de los equipos colombianos, contó su experiencia personal. Él estuvo en una docena de equipos. Las conoce muy bien. Las tuvo a favor, sabe lo que ofrecen, lo que apoyan, lo que critican, en fin. Estuvo en varios equipos importantes del FPC y su recuerdo es el de Deportivo Cali.

Lo que dijo Valenciano de la hinchada de Deportivo Cali

“De los equipos en los que he estado, la hinchada más exigente del FPC es la del Deportivo Cali, con todo el respeto del mundo, es insoportable. Si metes gol, te chiflan. Si erras gol, te chiflan. Si no sales campeón, te chiflan. Uno a veces pregunta: ¿Qué le gusta al hincha de Deportivo Cali? Es complicado. Deportivo Cali es algo difícil de explicar porque no sé si le ponen al Manchester City y les gustará. O de pronto dicen no, no”.

Iván René Valenciano en Deportivo Cali

La experiencia empezó en 2001 cuando regresó al fútbol colombiano. Estaba en Brasil con SE Gama. Lo sedujo la posibilidad de integrar el famoso “Green Team” que se armó en el cuadro verdiblanco. Llegó para jugar al lado de Víctor Aristizábal, Giovanni Hernández, Elkin Murillo, Rafael Dudamel, Carepa Gaviria, etc.

Duró un semestre antes de irse a Real Cartagena. En ese tiempo Iván René Valenciano anotó 8 goles. Hizo la mayoría en la Liga. Allí fueron 5 tantos. Los marcó frente a Cortuluá, Atlético Huila (2), Atlético Nacional y Deportivo Pereira. Los otros los hizo en la Libertadores frente a Cobreloa (en los dos partidos) y Oriente Petrolero.