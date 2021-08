Julio Comesaña y todo lo que deben saber en Deportivo Cali sobre Teo Gutiérrez

Quizá el DT que mejor conoce a Teo Gutiérrez es Julio Comesaña. Con él ganó los más recientes 4 títulos de su carrera y ahora que el futbolista llegó a Deportivo Cali, dio su opinión en varios aspectos que le competen al cuadro verdiblanco.

Lo hizo en una extensa entrevista en El Corrillo de Mao, poco menos de un año después de haber festejado a su lado el título de la Superliga 2020 con Junior en el Pascual Guerrero, ganándole a América de Cali. Ese día Teo Gutiérrez fue titular, salió expulsado y al final se juntaron en la cancha para festejar la coronación. Después del partido Julio Comesaña renunció.

Teófilo se mantuvo un par de semestres más en Junior. Terminó contrato y ahora es jugador de Deportivo Cali. Mientras se aguarda por su debut, hay muchas preguntas alrededor suyo. La mayoría de ellas tuvieron respuesta del lado de Julio Comesaña, DT que ya tuvo dos pasos por el cuadro verdiblanco, en la entrevista ya mencionada.

Todo lo que dijo Julio Comesaña sobre Teo Gutiérrez

-“Con Teófilo se debe comprender que se trata de un ser humano y como todos, no somos iguales, tenemos maneras diferentes de comportarnos y que además de ser un ser humano, es un extraordinario jugador de fútbol. Cuando uno lo contrata tiene que saber para qué lo contrata. Es de esos jugadores se contratan para ganar campeonatos”.

-“Es de ese tipo de jugadores que se revela en las situaciones difíciles. Sabe enfrentarlas, tiene oficio, conoce el juego. Da posibilidades de generar y resolver en el área, dependiendo dónde lo ubiquen”.

-“A él hay que respetarlo y cumplirle para que él respete y cumpla. No es un corderito que uno lleva a cualquier lado. Es un hombre que sabe dónde está parado y quién es. Se hace respetar adentro y fuera de la cancha. No hay que estar en guardia ni nada con él”.

-“A Teo lo conozco hace mucho rato. Sé su recorrido, dónde anduvo, cómo es, cómo piensa, lo que es capaz de dar. Con él no se puede andar con rodeos ni dando vueltas. Hay que hablar con franqueza y ser muy claro. Él sabe bien para que lo llevan, pero hay que decírselo. Hay que ayudarlo, rodearlo y exigirle”.

-“Esto para Teo Gutiérrez es un reto mayor en este momento de su carrera y si él lo ha enfrentado es porque lo necesita y se siente capaz de salir adelante, que tiene cosas por hacer y por mostrar en Deportivo Cali. Si no, no hubiera ido para ningún lado en Colombia”.

-“Es un centro delantero, no de los que vemos ahora parados en el área como referencia. Es un jugador que sabe estar ahí y sabe salir a pivotear, generar juego con los volantes, aparecer y llegar. No es un volante 10. Es un atacante que jugando de 9 es capaz de salir del área grande, 20 o 15 metros afuera del área y hacer estragos con las defensas. Lo hace muy bien. Es cuestión de que interpreten lo que él hace, pero creo que no es volante para ponerlo a correr de área a área ni por afuera”.

-“Claro que se puede encontrar en la cancha con Hárold Preciado, que es rápido en los últimos metros de la cancha, profundo. Teo es capaz de meter esos pases verticales, pelotas filtradas. Él lo hace muy bien. Allí es cómo se lo rodee y los socios que pueda tener. El fútbol demasiado posicional, con Teófilo es más difícil. Él genera movimientos permanentemente. Sabe orientar a los compañeros en la cancha, sabe conducir esas cosas. La ventaja con él es el conocimiento que tiene del juego. Yo como entrenador siempre respeto la individualidad al servicio del equipo”.

-“Teófilo les puede enriquecer mucho esos últimos 25 metros de la cancha a Deportivo Cali”.

-“No sé en qué condiciones estará Teo, pero si él está bien, va a hacer que eso funcione y los jugadores se van a poner contentos con él. Es un muy buen jugador de fútbol. Da gusto verlo jugar”.