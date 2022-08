Actualidad en Vasco y sus errores en Deportivo Cali

Juan Sebastián Quintero es uno de los canteranos de Deportivo Cali con mejor presente en el exterior. Lo disfruta y también piensa en el regreso al club en algún momento.

Así lo dijo en entrevista en el Súper Combo (RCN Radio). Mientras mucho se habla de la decisión que habrían tomado en Vasco da Gama de adquirir la totalidad de sus derechos deportivos, él está pendiente de su rendimiento en el club y de la actualidad del cuadro verdiblanco en Colombia. Es canterano, hincha y amigo personal de varios de los que siguen en el club.

Las respuestas de Juan Sebastián Quintero

– “Siempre que puedo acompaño a Deportivo Cali. Estoy pendiente y más ahora que está Máyer, que volvió Germán Mera, tengo varios amigos ahí. Con la ayuda de Dios sé que los muchachos van a revertir esa situación y que sea lo mejor siempre para el club”.

– “Mi deseo es quedarme en Vasco. Es un club gigante que merece cosas buenas. Son negociaciones que adelanta mi representante con mi padre. Me mantengo distante para estar centrado en mis actuaciones en el campo”.

– “Sin duda me gustaría volver. El Cali fue mi casa, fue el club que me abrió las puertas a nivel profesional. Dios quiera tenga la oportunidad de volver al club, terminar mi carrera ahí, mientras sea positivo para el club y para mi familia”.

– “Deportivo Cali es un club grande. De joven cometí errores que a los hinchas no les agradó. Son cosas que sirven para el crecimiento y la madurez. Más que lo futbolístico era lo personal con la hinchada. Saliendo de allí crecí demasiado. Soy una persona totalmente diferente. No los juzgo, cometí errores que fueron parte del proceso. También fui feliz muchas veces, como en la estrella que conseguimos en 2015, campeón de Superliga. Siempre me quedo con lo positivo”.