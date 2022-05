Jorge Marsiglia y todas las bajas del Cali para enfrentar a Corinthians

Deportivo Cali jugará un partido clave en su futuro de la Libertadores. Buscará recuperar el liderato jugando en su estadio ante Corinthians. Hay 26 jugadores convocados.

Dentro de ellos hay ausencias que llaman la atención. Se suma una más para Jorge Marsiglia y también otra en certamen internacional para Agustín Vuletich. El equipo se juega mucho. Es la competencia a la que le apuesta todo y tiene la posibilidad de liderar el grupo. Depende de sí mismo para avanzar a octavos de final.

Ausentes de Deportivo Cali para el duelo ante Corinthians

Jorge Marsiglia. El canterano defensor y campeón con el equipo no ha estado en las más recientes 5 convocatorias. Lo suyo es un tema médico que se mantiene en reserva por parte del equipo.

Duván Mina: con el regreso de Hárold Santiago Mosquera a convocatoria, el canterano cedió el lugar. Es uno de los futbolistas que Dudamel va llevando poco a poco. Ahora le tocó quedar afuera.

Sebastián Leyton: el mediocampista chileno cayó lastimado jugando en Bogotá ante La Equidad el mes pasado. De momento su regreso a actividad se ha dado solamente en Liga BetPlay. Jugó ante Águilas Doradas y Once Caldas.

Agustín Vuletich. El atacante que llegó como refuerzo a la escuadra todavía no marcó un solo gol. Y ante eso, ha perdido lugar en las preferencias del cuerpo técnico. No estuvo en La Paz ante Always Ready. Tampoco entró ante Once Caldas y ahora vuelve a quedar afuera.

Convocados de Deportivo Cali al partido ante Corinthians

Arqueros: Guillermo de Amores y Humberto Acevedo.

Defensores: Juan José Mina, Christian Mafla, Juan José Tello, Juan Esteban Franco, Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera y Miguel Nazarit.

Mediocampistas: Jimmy Congo, Carlos Robles, Kevin Velasco, Andrés Balanta, Óscar Segura, Hárold Santiago Mosquera, Michell Ramos, Gian Franco Cabezas, Jhon Vásquez, Michael Ortega, Daniel Luna y Enrique Camargo.

Delanteros: Teo Gutiérrez, Yony González, Carlos Lucumí y Ángelo Rodríguez.