Hárold Preciado en Santos: “Quiero quedarme muchos años en este club”

Primero jugó e hizo un gol. Luego Hárold Preciado fue presentado como fichaje del Club Santos Laguna en el que dice estar feliz y pensando en una extensa permanencia.

Viene de jugar un semestre en Deportivo Cali. Volvió del fútbol chino. Estuvo entrenándose durante varios meses. Luego se tomó la decisión de su retorno. Jugó, fue goleador y nuevamente campeón con el club. Ahora llegó el momento de volver al exterior. Está en el fútbol mexicano en el que tuvo el mejor comienzo. Va por mucho más. Así lo dijo en su presentación, tal como lo reportó el diario “El Siglo de Torreón”.

Las frases de Hárold Preciado en su presentación con el Club Santos

-“Santos es un club grande. Por eso tomé la decisión de venir. Sé toda la historia que tiene. Han pasado muchos jugadores colombianos y han hecho historia. Para eso vine, para hacer historia en este club, poder lograr muchos títulos. El presidente Dante me convenció. Fue a hablar conmigo hasta Barranquilla y eso fue muy importante para mí. Habló con mi familia. Por eso se tomó la decisión de venir a este gran club. Estoy muy contento y muy feliz de estar acá. Espero lograr muchas cosas”.

-“Me siento muy feliz y orgulloso de poder estar en este gran club. Cuando Dante fue a Barranquilla estuvimos conversando mucho. Le pregunté por el equipo, la ciudad, el cuerpo técnico y me dijo que eran personas grandiosas. Eso es lo que he encontrado y estoy muy contento por haber llegado a esta institución”.

-“Soy un jugador al que le gusta siempre ganar. Un jugador que tiene mucha personalidad dentro y fuera del campo. Tengo muy buena energía con mis compañeros. Espero hacerlo desde hoy mismo para que el próximo partido podamos lograr los tres puntos”.

-“El otro día se me dio la oportunidad de jugar 10 minutos. Me tocó marcar un gol, pero ya quedó atrás porque no sirvió de nada, perdimos el partido. Ahora lo que toca es pensar en lo que viene, que el partido del sábado va a ser una final para nosotros, porque debemos sumar de a tres”.

-“A mí de pequeño siempre me gustó Ronaldo Nazario. Siempre me visualicé haciendo las cosas que hacía él, jugar en grande y ahora quiero escribir mi propia historia. Mi esfuerzo ahora está enfocado en escribirla con la camiseta de Santos, que quiero quedarme muchos años en este club”.

Parte de la presentación de Hárold Preciado en el Club Santos