Hárold Preciado: el porqué se fue de Deportivo Cali y el dinero que recibió el club

Parte de la molestia que evidenció en su primera entrevista tras la salida de Deportivo Cali estuvo enfocada en unas declaraciones del presidente.

A Hárold Preciado le molestó que al conocer la existencia de una oferta para su salida, nadie en Deportivo Cali lo buscara. Encontró un silencio que lo extrañó y que lo hizo inclinarse por tomar esa opción. Ahora es jugador del Club Santos. El elenco mexicano adquirió sus derechos federativos y le hizo contrato por 3 años.

¿Si lo hubieran llamado de Deportivo Cali, hubiera pensado en seguir?

Se lo consultaron a Hárold Preciado en entrevista en Zona Libre de Humo. “Todo es de hablarlo. No estaba cerrado a la banda para nada. Uno espera que por lo menos el presidente se comunique con uno para ver si hay interés. Pero si no lo muestran, ¿para qué se va a quedar? A él le molestó porque no le dejo ningún peso al club. ¿Qué peso le voy a dejar si fui campeón en 6 meses y soy campeón 2 veces?”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “De los últimos 20 años en Deportivo Cali, ¿qué jugador le ha dado 2 títulos, 7 millones de dólares y 3 millones por Libertadores? ¡No hay! Ninguno. Ellos estaban esperanzados en coger dinero ahora, pero no entiendo por qué. En la prensa vi que estaba molesto porque no le dejaba un peso al Cali”.

Según Hárold Preciado, hacer esa afirmación es incorrecto. Su salida se terminó dando por haber ejecutado una cláusula que estaba estipulada en su contrato. “En la cláusula había un porcentaje muy pequeño y eso se les pagó. ¿Qué van a pelear ahora? El presidente sale a hablar tirándole todo a uno, como queriendo decir que dejé el equipo tirado”. El futbolista aclara que Club Santos le pagó al cuadro verdiblanco lo que estaba estipulado, que no es la totalidad de sus derechos, ni mucho menos. Ejecutó lo que estaba firmado hace más de 6 meses, en el momento en que se dio su regreso al equipo.

Las respuestas de Hárold Preciado sobre su salida (Zona Libre de Humo)