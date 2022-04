El relator argentino que trató a Deportivo Cali de “equipito chiquitito”

¿Quién fue y cómo lo dijo? Pasó el día después del contundente 2-0 de Deportivo Cali sobre Boca Juniors en la Libertadores. ¡Así fue!

Se trata de Daniel Mollo. En su perfil en Twitter se define así: “Conductor de Boca de Selección – Conductor del Aguante, por Radio Mitre – Integrante de Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre – Ingeniero civil”. Es fanático reconocido, hincha confeso de Boca Juniors y relator de fútbol. Su reacción por la derrota en el estadio Deportivo Cali dejó tal frase.

Lo que dijo Daniel Mollo de Deportivo Cali

Mollo criticó duramente a Boca Juniors, a su DT Sebastián Battaglia y a varios de los jugadores que compitieron en el partido de la Libertadores al cuadro verdiblanco. Y dentro de la crítica, hubo algo para el equipo colombiano: “Se entretiene uno más con Pitágoras que con este Boca soporífero que anoche perdió con un equipito, tengo que decirlo, chiquitito. Ahora los colombianos me amenazan, me dicen que cómo le digo ‘equipito’ al Cali. Me animo a decirlo”, dijo.

Mollo sobre Deportivo Cali (minuto 8:30)