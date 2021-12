El reconocimiento de Dudamel a Alfredo Arias en Deportivo Cali

“Cuando llegué, Deportivo Cali no estaba eliminado”, empezó recordando Rafael Dudamel en el reconocimiento que le hizo a Alfredo Arias.

Con el DT venezolano Deportivo Cali está muy cerca de la clasificación a la final de una Liga BetPlay en la que quien empezó dirigiendo fue Alfredo Arias. Poco antes de la mitad del Todos contra Todos se dio el cambio. En ese momento los resultados no estaban siendo los esperados y por eso la decisión de dejar de contar con el uruguayo. Hoy Rafael Dudamel reconoció su trabajo.

Lo que dijo Rafael Dudamel del DT Alfredo Arias

“Cuando llegué Deportivo Cali no estaba eliminado. Estaba afuera de los 8. Parece lo mismo pero no lo es. Si hubiese estado eliminado, seguramente no hubiese sido yo el elegido. Antes que todo tengo que agradecerle al presidente y la Junta Directiva que confiaron en mí y que creyeron. No era fácil tomar una decisión de un cambio de entrenador. Un hombre de tanta experiencia y que tenía ganado el afecto del grupo (Alfredo Arias), pero para que llegue un entrenador nuevo tiene que salir otro, entonces esa dinámica de nosotros los entrenadores es cruel”, empezó diciendo.

Luego volvió a dirigirse al DT que salió del equipo verdiblanco a principios de septiembre: “Quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a un gran profesional y un gran ser humano como el profesor Alfredo Arias. Él empezó a construir esto que estamos haciendo hoy. He tenido la bendición de poder llegar y complementar, cambiando cositas y detalles que consideramos de acuerdo a nuestras formas, mejorando lo que de acuerdo a nuestro trabajo y nuestro estilo se podía mejorar, pero lo fundamental ha sido el que la Junta Directiva apostó a Dudamel y su equipo de trabajo, y nosotros hemos podido, de la mano con todo el plantel, fortalecer un sentido de pertenencia, generarnos objetivos ambiciosos y por supuesto trabajar para conseguirlo. Hemos correspondido en cada entrenamiento y cada partido a lo que hemos expresado públicamente. De allí que nuestra hinchada está tan conectada con nuestro plantel. Hay una sinergia increíble. No terminaba el partido de hoy y ya imaginaba nuestro estadio abarrotado para el partido del sábado. Tengo una ansiedad enorme de que comience el partido ya porque cada vez que nos encontramos con nuestra hinchada es un disfrute enorme vivir este idilio. Entonces, sabíamos que teníamos un mínimo margen de error y que debíamos hilar muy delgadito. Fuimos poniendo a punto al plantel de la manera que consideramos, generando una competencia interna espectacular y ellos han respondido como corresponde a la capacidad y al profesionalismo de cada uno”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel (Dimayor)