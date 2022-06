¿El equipo en el que volverá a jugar Darwin Andrade?

Darwin Andrade, uno de los campeones en la décima estrella de Deportivo Cali, no ha vuelto a jugar tras esa final. ¿Ahora sí lo hará?

El jugador protagoniza una de las noticias del mercado de fichajes. A los 31 años y tras un semestre de inactividad, se le relaciona con una posible llegada a Cortuluá. Hay un interés por ficharlo. Dicho equipo ahora cuenta con César Torres como DT. Y en la intención de fortalecer el plantel, están buscando al experimentado lateral izquierdo que quedó libre tras coronarse campeón con el cuadro verdiblanco.

Darwin Andrade en Deportivo Cali

Llegó del fútbol europeo a mediados de 2017 con contrato por 3 años. Había jugado en Hungría y Bélgica. Estaba haciendo parte de la nómina de Standard de Lieja e incluso había sido hombre de Selección Colombia (estuvo en la Copa América 2015). A Deportivo Cali arribó despertando una alta expectativa. La cumplió. Pasó a ser referente y capitán del equipo, rol que fue deshaciéndose con el paso del tiempo.

Estuvo en el equipo campeón, aunque ya no con tanto protagonismo. De hecho no fue titular en las finales con Deportes Tolima. Jugó 23 minutos en la ida y estuvo ausente en la vuelta. Su salida era un hecho. Para 2022 ya no hizo parte del equipo y de momento se encuentra libre en el mercado de fichajes. Se especuló con una posibilidad para él en América, pero no se concretó. Por ahora está a la espera de una nueva chance para su carrera.

Tiene 31 años y mucha experiencia en el fútbol colombiano. Son más de 300 partidos en su carrera. Fuera de lo futbolístico dentro del campo, posee un liderazgo que ha sido destacado públicamente por Andrés Colorado. El hoy en día jugador de Sao Paulo recientemente dijo que la ausencia de Darwin Andrade es la que más pesa. Sin él, el puesto en el plantel verdiblanco ha quedado para Kevin Velasco, Christian Mafla y Juan José Tello, principalmente. Él mientras tanto aguarda por alguna negociación que le permita volver a jugar profesionalmente.