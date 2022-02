Dudamel vuelve a hablar fuerte: del “grupo golpeado” al “nos sentimos manoseados”

El DT de Deportivo Cali habló tras la quinta caída de Deportivo Cali en 6 fechas de la Liga BetPlay 2022. ¡Se quejó de los arbitrajes!

La que se dio en el estadio del cuadro verdiblanco fue otra rueda de prensa en la que el entrenador habló fuerte. Dijo muchas cosas. Habló del momento de sus dirigidos y también se acordó de los arbitrajes que está teniendo la escuadra. Ahí estuvo la queja.

Rafael Dudamel en la rueda de prensa

-“El grupo está golpeado porque siente vergüenza por los resultados que no estamos pudiendo alcanzar, pero es un grupo maduro. Un plantel con mucho carácter y lo que exclusivamente les he pedido a ellos es que tengan cara levantada”.

-“Si hay algo que tienen estos muchachos es autoridad moral para salir y poner la cara. La autoridad moral no solamente se las da el título alcanzado sino la manera como se entrenan y como se entregan. Si hay algo que no podemos dejar de reconocerles a nuestros jugadores es que se entregan al máximo. Podemos jugar bien. Podemos jugar mejor, pero la entrega, el esfuerzo, el sentido de pertenencia de cada futbolista que integra el plantel de Deportivo Cali, no se discute en ningún momento. No se discute su profesionalismo y su valor para defender la institución”.

-“Hoy pudiésemos traer un futbolista más en las posiciones que decidiésemos si necesitáramos, pero esto no lo cambia un futbolista más. No es cuestión de una individualidad. Es una cuestión de momentos del fútbol en el que, así como hace un mes estábamos dulces y todo nos salía bien, hoy no estamos ligando. Estamos con viento en contra”.

-“Con mucha gallardía reconocemos el buen triunfo de Millonarios, es un equipazo que ha ganado bien”.

-“No tenemos excusas pero no me está gustando la manera como nos están manoseando. Nos están manoseando. Nos anulan un gol contra Deportes Tolima en la Superliga que fue legítimo. Hoy ante la más mínima acción nos amonestaban. Nos están manoseando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto no es de un ratico para uno. Lo que no puede perder el arbitraje es la imparcialidad. Es lo único que nosotros pedimos. Hoy nos sentimos manoseados”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel tras la derrota de Deportivo Cali ante Millonarios (Dimayor)