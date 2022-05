Dudamel: “Sudamericana no es poca cosa para nosotros”

Caer eliminado de la Libertadores siendo tercero en el grupo, lo lleva a la Sudamericana. ¿Qué dijo Dudamel de eso que viene para el equipo?

Más allá de que no era el objetivo, sí se trata de una posibilidad más para seguir en competencia internacional. Vienen los octavos de final. En el segundo semestre del año se disputará esa instancia y, según lo dicho por él mismo en la Bombonera, todo apunta a que seguirá encargado del equipo para ese reto.

Lo que dijo Dudamel tras la eliminación de la Libertadores

– “El balance del semestre no ha sido bueno con el puesto en la Liga y las eliminaciones en Copas (BetPlay y Libertadores), pero a nosotros nos toca tener un análisis más profundo. Hemos comenzado con jugadores que inicialmente eran prospectos y hoy son una realidad. Eso es valioso para un club que tiene como filosofía principal la proyección de los canteranos, sobre todo en esta crisis económica que afronta la institución”.

– “Dentro de todo ellos, tenemos la realidad de a lo que apostamos, con las nuevas incorporaciones, iniciamos con una gran ilusión. Lastimosamente no todos nos dieron y no nos detuvimos con excusas. Diariamente afrontamos todo lo que correspondía en cuanto a lo deportivo y fuimos haciendo crecer dando nuevas oportunidades. Hoy hemos terminado con un equipo bastante canterano y competitivo”.

-“Hemos jugador en la Bombonera, un escenario lindo para disfrutar, hemos sabido competir contra el campeón del fútbol argentino y por supuesto que el resultado no me da crédito para resaltar nada más, pero en la interna sabemos cuánto hemos desarrollado y evolucionado para todo lo que viene tanto en Sudamericana, que no es poca cosa para nosotros, como prepararnos para el segundo semestre en el torneo local”.