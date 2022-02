Dudamel: qué dijo del gol anulado a Teo y respeto por la opinión de Hernán Torres

El arbitraje de Bismarks Santiago en la ida de la Superliga tuvo opiniones diversas de los entrenadores de Deportes Tolima y Deportivo Cali. ¿Qué dijo Dudamel?

Fue un partido que terminó 1-1 y que en su desarrollo contó con un gol anulado a Deportivo Cali tras el llamado del VAR y varias jugadas fuertes, sin que alguna de ellas significara una expulsión. El que terminó quejándose fue el DT de Deportes Tolima. Lo hizo con vehemencia en la rueda de prensa. Lo de Rafael Dudamel fue diferente.

La molestia de Hernán Torres con el arbitraje en la ida de la Superliga

“Les pido un favor a los que nombran los árbitros: por favor un árbitro que nos dé garantías. Por favor, por favor. Hay un personaje que pita la final y la perdemos. No quiero decir los nombres. Ustedes han visto cómo fue este partido. Si no hay un hombre de pantalones, se puede poner más peligroso de cómo se puso hoy. ¡Hoy el partido se puso peligroso para ambos lados! Necesitamos un árbitro de garantía para la final, por favor. Lo pido con todo respeto y humildad. Necesitamos un árbitro que les dé garantías al Cali y a nosotros. Esto es una final. Un partido de toma y dame. Ninguno queremos perderlo. Necesitamos un árbitro y unos líneas que nos den las garantías necesarias. Eso lo pido por favor. Nunca me volví a meter con los árbitros porque entiendo que son seres humanos y se equivocan, tienen presiones. Pero por favor, lo pido de todo corazón y con toda el alma”.

Y lo que dijo Rafael Dudamel…

“No soy opinólogo. Respeto lo que dice mi colega (Hernán Torres). Él tendrá sus razones. Hubiese sido interesante que le preguntaran el por qué lo manifiesta. Para mí el arbitraje fue un poco accidentado sobre todo en el primer tiempo. En la falta previa por la que nos anulan el primer gol a Teo, me quedan las dudas. Pero al final, contra lo que ya está sancionado no puedes hacer nada. Continuamos jugando. Tuvimos intensidad y logramos el 1-0. Quizá nos íbamos de largo si nos hubiesen validado ese primer gol, pero bueno. Así tuvo que suceder y ya está”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel en la ida de la Superliga (Dimayor)