Dudamel: la “maravillosa actuación de Acevedo” y el elogio a Once Caldas

Deportivo Cali ganó visitando a Once Caldas con el arquero Humberto Acevedo como gran figura. Dudamel lo destacó a él y al rival, haciendo énfasis en que “el que gana es el que se va con la alegría”.

En este caso fue Deportivo Cali, jugando un partido en el que su desempeño más alto estuvo en el arquero. En lo demás, ha tenido mejores presentaciones que, casualmente, no lo llevaron a ganar. De eso habló el DT Rafael Dudamel en la rueda de prensa. Esta vez se ganó. Gracias a esos puntos el equipo ya no está penúltimo en la tabla de posiciones.

Respuestas de Rafael Dudamel tras el triunfo sobre Once Caldas

-“El triunfo reconforta, el triunfo en esta carrera es lo que vale. Hemos tenido otros partidos en los que hemos podido hacer mejor las cosas y hemos salido con la amargura de la derrota”.

-“Hoy ante un equipo necesitado de los puntos para seguir en la lucha por la clasificación, logramos el gol en el primer tiempo y luego estuvimos muy en nuestro campo, con mucho lanzamiento a nuestra área, la maravillosa actuación de Acevedo nos permitió mantener el arco en cero y el esfuerzo de sus compañeros, pero está claro que nos hubiese encantado jugar y tener un mejor desenvolvimiento colectivo”.

-“Esto es fútbol y al final el que gana es el que se va con la alegría y la tranquilidad. Me encantó el trabajo de Once Caldas. La tensión por el no resultado no les puede alejar de un análisis más profundo. Es un equipo que tiene un estilo bien definido y que lo llevan a cabo. La eficacia marca una gran diferencia. Con menos opciones nos llevamos los 3 puntos gracias a una estupenda e inolvidable actuación de Acevedo”.