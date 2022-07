De esa forma respondió Rafael Dudamel, el DT con el que Deportivo Cali logró la décima estrella, a la pregunta sobre las condiciones económicas de su salida.

Ese tema que debería solamente interesarle a él y al club, tomó relevancia por especulaciones que se dieron a lo largo de los meses. Cuando el venezolano llegó al club verdiblanco, firmó un contrato que lo unía al club hasta mediados de 2022. Al ser campeón, se renovó por 6 meses más. Claramente tenía condiciones que aplicaban en caso de salida antes de tiempo y con eso mucho se especuló. ¿Entonces cómo terminó yéndose en ese sentido?

Rafael Dudamel y las condiciones económicas de su salida de Deportivo Cali

Lo dijo en entrevista en Saque Largo (Win Sports): “Que la gente sepa y ustedes también, para que no entren en especulaciones. No ha habido ninguna indemnización ni algún dinero adicional. Siempre lo dije y así ha sido, no por demagogia: no llegué por dinero y no me voy por dinero. Llegué a Deportivo Cali a hacer un sueño realidad y lo hice a plenitud”.

Dudamel sale de Deportivo Cali tras dirigirlo durante 10 meses en los que dirigió 54 partidos. Logró 18 triunfos y 18 empates. Fue el DT en la coronación de la décima estrella. A ese sueño se refirió. Se va dejando un rendimiento promedio del 44%.