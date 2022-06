Dirigir a Deportivo Cali. ¿Qué dice el Piripi Osma?

Está destacándose como DT de Atlético Bucaramanga y por su exitoso paso como delantero en Deportivo Cali, surgió esa pregunta. ¿Es algo que está en sus planes?

Entre 1982 y 1991 Armando Osma jugó en Deportivo Cali. Llegó tras los pasos por Atlético Bucaramanga y Once Caldas. Hizo parte de planteles muy importantes en los que se destacó con el Pibe Valderrama y Bernardo Redín. Dejó un grato recuerdo en los más de 160 partidos que disputó en el equipo verdiblanco. Es DT desde 1999. Ya estuvo a cargo de la cantera y hoy que se destaca en la Liga BetPlay, se le hizo la pregunta sobre sus planes a futuro y un posible arribo al club.

La respuesta de Piripi Osma sobre Deportivo Cali

La consulta se la hizo el periodista Diego Saviola en entrevista en Deportes sin Tapujos. Allí el DT de Atlético Bucaramanga recordó que tiene contrato en el cuadro bumangués hasta noviembre del año en curso y que él está radicado en la capital del Valle del Cauca junto a su familia hace 35 años.

“Soy caleño por adopción (…). Vestí 6 camisetas en Colombia. Solo quería trabajar en el país. Estuve en La Equidad con Luis Fernando Suárez, pero siendo segundo uno no se da a conocer. Esperé esta oportunidad y me la dio Atlético Bucaramanga por una recomendación muy grande del Dr. Carlos Zuluaga (La Equidad). Se abrió esa posibilidad y la estoy aprovechando. Sé que las puertas quedarán abiertas en cualquier momento. ¿Cómo no voy a querer dirigir a Deportivo Cali? Claro. Está en mi lista, obvio que sí”, respondió.

Entonces hubo otra pregunta sobre el tema: ¿Ya le han planteado esa posibilidad en algún momento? “Me han llamado. Tuve la posibilidad cuando estuvo Rubén Darío Insúa. Hice mi exposición a Fernando Marín y después el Dr. Álvaro Martínez me llamó para hacer un proyecto, pero el técnico de turno dijo que no. Siempre hemos tenido conversaciones. Algún día se nos dará”.