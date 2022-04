Desafío para Dudamel: cortar la terrible historia del Cali jugando en La Paz

Deportivo Cali jugará un partido clave en La Paz, ciudad en la que ya disputó 4 de Libertadores. Todos los perdió. Con Dudamel se buscará cambiar la racha.

Por ahora viene mal. Visitar la capital boliviana ha dejado solamente resultados negativos en la historia de Deportivo Cali. Es una ciudad en la que no ha logrado sumar. Enfrentó 3 veces al Club Bolívar y una a The Strongest. Las veces que ganó en Bolivia fueron ante Oriente Petrolero, pero jugando en Santa Cruz de la Sierra (no es la misma altura de La Paz). Ahora el rival será Always Ready en el estadio Hernando Siles.

Las visitas de Deportivo Cali a La Paz

1977: derrota 3-0 con el Club Bolívar (Rimazza, Troncone y autogol de Óscar Muñoz).

1987: derrota 2-1 con The Strongest (Panicheli x 2; Armando Osma).

2004: derrota 1-0 con el Club Bolívar (José Alfredo Castillo).

2016: derrota 5-0 con el Club Bolívar (Juan Carlos Arce x 3, José Luis Sánchez Capdevila y Rudy Cardoso).

Los otros partidos que tiene Deportivo Cali en Bolivia por Conmebol Libertadores fueron ante Oriente Petrolero en Santa Cruz (2 triunfos y una derrota en Santa Cruz de la Sierra) y Jorge Wilstermann (empate 1-1 en Cochabamba). Ahora jugará con Always Ready y lo hará otra vez en La Paz. Será en el estadio Hernando Siles.