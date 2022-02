Deportivo Cali y Agustín Vuletich. Día definitivo

Todo está planteado en la operación que le propone Deportivo Cali a Agustín Vuletich. ¿Qué va a definirlo? Se resuelve en breve.

Está en campo del futbolista y su representante decidirse sobre el sí o el no. El club ya hizo su oferta. Quedó claro que no es lo que pretenden del lado del jugador, pero aun así tampoco se trata de una negativa rotunda. Se estudia la posibilidad. El jugador está libre. Salió de Independiente Medellín y mes y medio después todavía no tiene claro en dónde va a jugar. Definirá si sigue esperando o acepta esta puerta que le abre Deportivo Cali para el 2022.

¿Qué va a responderle Agustín Vuletich a Deportivo Cali?

Las primeras versiones que se conocen al respecto son de periodistas y medios de comunicación. Nada oficial. Se inclinan hacia el sí del futbolista. Más allá de no referirse a las cifras a las que aspira en todo sentido con el nuevo paso en su carrera, el reto deportivo que le plantean sería definitivo en este momento. Cuando él se contacte a responder lo que están esperando en el cuadro verdiblanco, seguramente será el sí que le permita sumarse al plantel.

Rafael Dudamel y su respuesta sobre Agustín Vuletich

Se lo preguntaron en entrevista en Blog Deportivo. ¿Agustín Vuletich está en carpeta para ser contratado? “Ha tomado mucha fuerza. Él es una de las opciones, pero de eso se encargan los dirigentes. Anoche tuvimos una reunión muy buena y lo económico lo manejan ellos”. El atacante de 30 años sí es un jugador del gusto del entrenador venezolano que dirige a Deportivo Cali. Si llega será bajo su visto bueno.

Se trata de un delantero que ya jugó en 3 equipos en Colombia: Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín. Viene de un 2021 con este último en el que fue campeón de Copa, hizo 10 goles en la Liga y 2 de Copa.