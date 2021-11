“Deportivo Cali vino a ser campeón de la Copa Libertadores Femenina”

Lo dice Linda Caicedo, la futbolista de 16 años que ya tiene 2 títulos de Liga y es parte de la Selección Colombia de Mayores. Previo al debut de Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina, dejó claro a qué llegó el equipo a Paraguay.

Lo habló en entrevista con el Gol Caracol. Para ella será su primera participación en Copa Libertadores. Lo hará con el cuadro verdiblanco que en fase de grupos tiene de rivales a Alianza Lima, Real Tomayapo y Universidad de Chile. El primer juego es ante el cuadro peruano.

Las respuestas de Linda Caicedo:

-“Es muy grato estar en el torneo. Espero tener un buen debut y firmar una buena presentación en cada uno de los partidos que disputemos. Lo tomo como un torneo internacional y no como si fuera mi primera vez. Obviamente, hay ansiedad por jugar, pero con calma y tranquilidad.”

-“Tenemos refuerzos importantes (Daniela Montoya, Lorena Bedoya y Tatiana Ariza), humildad y ganas de trabajar. Queremos obtener excelentes resultados, dejar una buena imagen y lograr grandes cosas para obtener una mejor liga en nuestro país. Entonces claramente hay mucha presión, pero hay que saberla llevar para tener un gran torneo y lograr el objetivo”.

-“Lo que nos habla el cuerpo técnico en el día a día es información que nos sirve bastante. Previo a cada partido, recibiremos noticias de cada uno de los rivales. Simplemente será esperar, ultimar detalles, corregir una que otra cosa y siempre salir a hacer un buen partido, dominando el juego desde el inicio”.

-“La gente siempre piensa en lo que hicieron Atlético Huila (campeón) y América (subcampeón). Eso fue importante y uno quiere lograr mucho más, pero no hay responsabilidad, ya que cada quien viene a lograr su objetivo y a hacer sus cosas. Queremos disfrutar de este torneo y con el sueño de hacer grandes cosas. No venimos a competir, sino a ganar y ser campeonas. Hay que exponer nuestro juego y no estar pendiente de lo que hacen o hicieron otros”.

