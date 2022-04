¡Sorpresa! Aunque todavía quedan un par de meses para el nuevo mercado de fichajes, en Deportivo Cali hay una decisión tomada.

Así la hizo pública Luis Fernando Mena, el vicepresidente del Comité Ejecutivo de Deportivo Cali, en entrevista en Zona Libre de Humo Radio. En el club piensan no hacer contrataciones para el equipo profesional en el segundo semestre. Es tema que se ha hablado con el DT y tiene que ver con una nueva fuerte apuesta por la cantera, tal cual ha sucedido en múltiples ocasiones.

Lo que dijo el vicepresidente de Deportivo Cali de los fichajes para 2022-2

-“Tenemos que mostrar nuestros jugadores porque son jugadores que valen mucho. En el partido contra Boca tuvimos 5 canteranos y también en Brasil contra Corinthians. Ahora vamos a darle duro a los canteranos. Ellos tiene con qué responder. Definitivamente no vamos a traer jugadores en el segundo semestre. Vamos a sacar la casa. En el 2015 fuimos campeones con canteranos”.

-“Tenemos que cuidar las deudas. Vamos a salir de deudas y a dedicarnos a eso en el segundo semestre. Miren cómo ha ido evolucionando el equipo. Ese es el equipo que va a quedar para el segundo semestre. Dudamel ha puesto canteranos y ha dado resultado”.

-“Este tema lo tocamos en el Comité Ejecutivo y el profesor Dudamel tiene clara la situación de que no vamos a traer a nadie. Se lo dejamos saber. Nos la vamos a jugar con lo que tenemos ahora. Ustedes han visto cómo el equipo ha ido evolucionando. Hay que tener en cuenta que le quitamos jugadores y el centro lo perdimos por completo. No es un secreto la falta que nos hace Preciado. Perdimos una columna vertebral delicada y volverla a armar ha costado tiempo, pero ya el profesor lo ha logrado. El equipo viene en ascenso, con un juego muy bonito. Me fascinó el partido contra Corinthians y cómo le planteamos el partido a Boca”.