Deportivo Cali: sanción por el festejo de Teo y otra más

Pasó otra jornada con partido en el estadio de Deportivo Cali y nuevamente en la resolución del Comité Disciplinario del Campeonato hay sanciones para el club.

En esta ocasión tienen que ver con un par de multas por cosas que sucedieron en el juego ante Atlético Nacional. Asimismo, hay otras que entran en indagación para posibles sanciones que se establecerán más adelante según lo que se concluya de las investigaciones.

Las sanciones a Deportivo Cali

-“Sancionado con multa de nueve millones ochenta y cinco mil doscientos sesenta pesos ($9.085.260) por incurrir en la conducta descrita en el literal g) del artículo 78 del CDU de la FCF, en el partido disputado contra Atlético Nacional (…). El árbitro informó lo siguiente: “Se expulsaron dos (2) recogebolas en los minutos 81 y 90+3 por no cumplir sus funciones de manera adecuada (retardar la reanudación del juego, escondiendo balones). El Comité considera que la expulsión de dos recogebolas, reportada tanto por el árbitro como el comisario de campo, cumple con los presupuestos fácticos y jurídicos del literal g, artículo 78 del CDU de la FCF. En lo que respecta a la ponderación, es de señalar que fueron expulsados en dos momentos diferentes del partido, razón por la cual este factor se tiene en cuenta para efectos de la imposición de la multa. Contra la presente decisión procede recurso de reposición ante este Comité”.

-“Sancionado con multa de veintidós millones setecientos trece mil ciento cincuenta pesos ($22.713.150), por no cumplir y aplicar las normas de bioseguridad existentes, en el partido disputado contra Atlético Nacional. El Comité conoció de la presente acción, mediante las imágenes oficiales del partido, cometida por el jugador Teófilo Gutiérrez adscrito al club Deportivo Cali, consistente en no cumplir y aplicar las normas de bioseguridad implementadas por las autoridades nacionales y locales competentes y vinculadas al reglamento de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021, a través de las imágenes oficiales del partido (…). Se observa cómo ante un gol que obtiene el Deportivo Cali, aun cuando personal de logística quiere retener al jugador para evitar que se fuese a celebrar con los hinchasen la tribuna, el jugador se va a celebrar el gol junto a los espectadores. Tal circunstancia constituye una aglomeración. Para este Comité no es admisible que ante la existencia de protocolos de bioseguridad tendientes a salvaguardar las vidas e integridad de todos los actores involucrados en el espectáculo del fútbol, el jugador del club Deportivo Cali, hiciera caso omiso y desplegaran la conducta de abrazar a los hinchas. Es claro que tal conducta vulnera flagrantemente las disposiciones en materia de bioseguridad que ha expedido el Gobierno Nacional y que han sido acogidas, observadas y cumplidas en todo momento por la DIMAYOR y los clubes que disputan las competencias oficiales de fútbol profesional.

Las cuestiones por las que indagarán a Deportivo Cali

-“En indagación por presunta conducta incorrecta de espectadores en el partido disputado contra Atlético Nacional (Artículo 84-1, 4, 5 y 6 del CDU de la FCF)”.

-“En indagación por afectación a la rueda de prensa en el partido disputado contra Atlético Nacional (Artículos84-1, 4, 5 y 6, y 78-F del CDU de la FCF)”.