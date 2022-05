Deportivo Cali: prudencia con la salud de Jorge Marsiglia

Jorge Marsiglia, uno de los puntos altos de Deportivo Cali en la visita a Corinthians, sigue ausente de los partidos oficiales. Sus ausencias se deben a un tema médico.

Uno en el que Deportivo Cali ha elegido guardar prudencia. Solamente se hablará en detalle del caso al tener resultados definitivos. Desde mediados de abril cuando el zaguero jugó su último partido (el clásico con América) se le han hecho estudios. En eso se mantienen. Por eso no hay información oficial hacia el público mientras siguen pasando los compromisos en los que el equipo está sin él: Fortaleza CEIF, Águilas Doradas, Always Ready y Once Caldas.

Lo que se ha dicho públicamente sobre Jorge Marsiglia

El primero en hablar fue el DT Rafael Dudamel. Lo hizo luego de la caída ante Águilas Doradas en la que los centrales titulares de Deportivo Cali fueron Guillermo Burdisso y José Caldera: “He acatado las directrices de los dirigentes y el cuerpo médico. Hay que mantener las evaluaciones médicas con Jorge y después de ellas los médicos serán los encargados de poder dar su parte”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Jorge Marsiglia ha venido trabajando en menor intensidad con el grupo. No ha sido tenido en cuenta por ello. Sencillamente hay que ser cauteloso con lo que se dice. No nos podemos prestar a especulaciones. Esperemos que pueda estar pronto con nosotros”.

Días después las declaraciones públicas las hizo Gabriel Robayo, uno de los vocales del Comité Ejecutivo, en entrevista en Los Dueños del Balón (Antena 2, RCN Radio) cuando el plantel estaba en Bolivia: “Jorge Marsiglia se encuentra en la ciudad de Cali. No pudo viajar con la delegación, toda vez que se encuentra en un estudio médico. Esperamos que en el transcurso de esta semana el Departamento Médico nos dé una información lo más aterrizada posible y obviamente hacérselo saber a medios de comunicación, socios e hinchas”.

Hay que esperar una comunicación oficial para terminar con la especulación que hay alrededor del tema. Por ahora lo que se sabe es que no se escatiman esfuerzos para determinar lo que sucede en detalle con el jugador. Es algo de lo que está a cargo el Dr. Gustavo Portela, asesorándose con profesionales en el país y el exterior.