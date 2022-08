Se apeló la suspensión de Kevin Velasco y ya hay respuesta

Kevin Velasco fue sancionado con una multa y suspendido por 3 fechas de la Liga BetPlay. Deportivo Cali apeló y el Comité Disciplinario ya se manifestó.

Lo hizo a través de la Resolución No. 044 de 2022 en respuesta al recurso presentado por el cuadro verdiblanco. Hay que recordar que Kevin Velasco fue expulsado al final del partido ante Independiente Medellín por una protesta al árbitro Nicolás Gallo. Luego, en la investigación del Comité, lo sancionaron por ser “culpable de irrespetar a un oficial de partido”. Él públicamente dijo no haberlo insultado. De ahí el argumento para apelar. No prosperó. La suspensión de mantiene y entonces el jugador tampoco estará ante Millonarios. Podrá volver en la Fecha 7 frente a Deportivo Pasto.

La nueva decisión del Comité Disciplinario con Kevin Velasco

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN: “Asociación Deportivo Cali (“Cali”) presentó recurso de reposición en contra del artículo 1º de la Resolución No. 043 del 2022, mediante la cual se sancionó al señor Kevin Velasco, jugador del registro del club, con tres (3) fechas de suspensión y multa de tres millones de pesos ($3.000.000); el Comité confirmó la sanción impuesta en todas sus partes, y no concedió recurso de apelación por no proceder el mismo, conforme con lo establecido en el artículo 171 del CDU de la FCF”.

Los 10 argumentos de Deportivo Cali para apelar

1- Que el jugador admitió que se sintió frustrado por la situación y le manifestó al árbitro de manera enérgica y reiterada que “Siempre es lo mismo, siempre en contra del Deportivo Cali”; pero que se arrepiente de esto y le transmite sus más sinceras disculpas al cuerpo arbitral.

2- Que le causa gran sorpresa que se le atribuya el haber incurrido en ofensa alguna, ante lo cual ratifica, tal como lo expresó en el momento de su expulsión, que jamás irrespetó a los oficiales de partido.

3- Que si bien es cierto que el Jugador reclamó airadamente cierta determinación del equipo arbitral, nunca los irrespetó mediante gestos, ademanes, injurias, amenazas o provocaciones.

4- Que considera que tal vez en el momento de los hechos que determinaron la expulsión puede haberse producido una confusión o malinterpretación de sus expresiones de frustración y desahogo, que no iban dirigidas en manera alguna al árbitro.

5- Que el árbitro era consciente de que el Jugador venía exclamando con la mirada hacia el piso, de manera que es evidente que no estaba dirigiendo las palabras y manifestaciones en su contra.

6- Que el Comité conoció de la conducta mediante el informe del árbitro y conforme con el artículo 159 del CDU de la FCF, el mismo admite prueba en contrario, por lo que se a la autoridad disciplinaria que se practiquen las pruebas que relaciona el club en el respectivo recurso con el fin de establecer que el Jugador no profirió insulto alguno dirigido al árbitro, y así desvirtuar la presunción de veracidad consagrada por el artículo 159.

7- Así mismo, pasó a citar la competencia del Comité y el artículo 161 del CDU de la FCF, sobre lo referente al error manifiesto.

8- Que el jugador se caracteriza por una buena conducta y no tiene antecedentes disciplinarios en la respectiva competencia por los hechos objeto de reproche disciplinario.

9- Que el Jugador no pretende desconocer que actuó de manera indebida al protestar las decisiones, pero espera aclarar el malentendido por el cual se le atribuye una conducta más grave que la desplegada, ya que siempre se comunicó con vehemencia pero dentro de los límites del respeto, sin injuria verbal ni gestual.

10- Con base en todo lo expuesto Deportivo Cali y el jugador solicitaron de forma respetuosa que se revocara la decisión, de manera que no se aplique suspensión ni multa alguna.