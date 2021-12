¿De qué “vaca” para retener a Teo Gutiérrez hablan?

Teo Gutiérrez está concentrado en la final que juega con Deportivo Cali mientras alrededor de su futuro surgen versiones como esta. ¿Opiniones?

Lo que se dice ahora tiene que ver con el final del contrato del atacante. Hay que recordar que Teófilo llegó a Deportivo Cali firmando un vínculo por 6 meses. Se vence a final de año y todavía no ha sido renovado. Tanto el presidente del club como el jugador han manifestado públicamente que no es momento de pensar en eso. Están enfocados en la final y después se hará la negociación para determinar si sigue en el club o no.

¿Qué versiones hay sobre el futuro de Teo Gutiérrez?

La más reciente la dio el periodista Diego Saviola en DirecTV Sports: “Directivos del Cali se reunieron con importantes empresas privadas para construir un fondo para lograr mejorarle el contrato a Teo Gutiérrez y que se quede en 2022 para jugar la Copa Libertadores; el equipo no tiene para mantener su salario al 100 por ciento”.

Tal versión fue replicada por el diario Marca, quien la tituló de esta manera: “Está en duda la continuidad de Teo Gutiérrez en Cali… ¡Hacen una ‘vaca’ para retenerlo!”. ¿Exageración? Otra cosa que hay que recordar es que tal maniobra es habitual en Deportivo Cali. Se buscaron patrocinadores para conseguir el regreso de Hárold Preciado y se piensa en una vía similar para Teófilo Gutiérrez.

Eso sí, eso último va atado a lo que pretenda Teófilo para continuar. Públicamente no se ha hablado de cifras. Será una negociación a tratarse después de la final y sabiendo cómo termina el año para Deportivo Cali. En el partido ante Deportes Tolima en Ibagué está en juego el título y también la posibilidad de ir directamente a la fase de grupos de la Libertadores. Si el cuadro verdiblanco no gana, deberá jugar en la fase previa ante Fluminense (Brasil).