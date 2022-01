¿Crisis en Deportivo Cali? A Dudamel le parece que…

Luego de ganar la final y coronarse campeón de la Liga BetPlay, Deportivo Cali jugó 3 partidos oficiales y todos los perdió. ¿Eso es crisis? Ojo a la respuesta de Dudamel.

Se lo preguntaron en el Atanasio Girardot luego del 2-0 sufrido ante el DIM. Fue la tercera caída para el equipo que dirige el venezolano en 3 fechas de la competencia. También perdió en la visita a Jaguares (2-1) y el partido de local ante Deportes Tolima (0-1). Por esos resultados actualmente el campeón vigente está último en la tabla de posiciones.

Rafael Dudamel y la respuesta sobre la “crisis” de Deportivo Cali

Fue una pregunta que le hizo José Gregorio González (Vitrina Deportiva), quien aseguró que se ve que Deportivo Cali va cayendo poco a poco en una crisis. Su consulta la hizo preguntándole al DT cómo recomponer el equipo para evitar profundizar en ese camino. Entonces la respuesta del entrenador venezolano fue:

“Bueno, hablar de crisis me parece que es un término bastante complejo y profundo, que a ustedes (los periodistas) normalmente desde afuera se les hace muy fácil utilizarlo. Queda trabajar en la en la convivencia del día a día. Conversar con cada uno de ellos. Tienen muy clara mi confianza y convicción sobre sus capacidades. Lo he dicho anteriormente. Son etapas del campeón. ¿Cómo se reinventa uno para volver a ganar? No es sencillo. Si fuera todo la pelota, todos fuéramos campeones del mundo. En lo emocional es donde hay que buscar el antídoto”.

Rafael Dudamel tras Independiente Medellín 2-0 Deportivo Cali (Dimayor)