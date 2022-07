Cervino, el reemplazo de Dudamel: “Vamos a Perú a ganar”

Deportivo Cali jugará la revancha de la Sudamericana ante Melgar en Perú, ya sin Dudamel. Dirige Ítalo Cervino. El equipo necesita ganar para avanzar, así sea en penaltis.

Quedó en esa situación luego del 0-0 en el partido de ida disputado en el estadio verdiblanco. La llave la terminará jugando de visitante ante el equipo que recientemente ganó el torneo Apertura en Perú y que tiene como DT a Néstor Lorenzo, el próximo seleccionador de la Tricolor. Es un reto importante al que Deportivo Cali irá con DT encargado.

Lo que dijo Ítalo Cervino del partido de Deportivo Cali en Sudamericana

– “Ha sido una semana llena de sorpresas y noticias no muy alentadoras. Se fue Rafa Dudamel y me tocó asumir a mí porque soy de la casa. Soy el asignado por el Comité Ejecutivo y los directivos. Vamos a sacar esto adelante. Los jugadores en este momento anímicamente están bien, contentos y con la ilusión de clasificar a cuartos. Estamos trabajando para ello y vamos a Perú a ganar”.

– “Realmente ha mermado mucho lo que veníamos trabajando y lo que llevó a este equipo a ser campeón, que era la tenencia y posesión de la pelota. Eso lo estamos trabajando. Obviamente el cambio son pocas sesiones de entreno, pero ya lo verán ustedes y la hinchada el miércoles”.

– “Que vuelva Bernardo Cuesta en el rival obviamente es una responsabilidad más en el sector defensivo que debemos tener en cuenta. Es un jugador definitivo para ellos. Finaliza muy bien, pero que el domingo jugaron y el pivote salió desgarrado, creo que es una pieza fundamental del equipo, que no creo que alcance a estar el miércoles”.

– “En la parte ofensiva hay cosas por mejorar. Defensivamente el equipo se ha manejado bien y no habrá mucho cambio allí, pero en la ofensiva sí habrá algunos movimientos de jugadores que será un poco diferente. Un buen resultado y van a ver un equipo armonioso, con una idea de juego que venía presentando el año pasado”.

– “Es muy lindo estar al frente de un equipo tan grande de Colombia. No es fácil, pero ya he tenido muchas ocasiones dirigiendo clásicos y clasificaciones a Sudamericana. Nos ha ido muy bien. La confianza la han dado los directivos y tengo el respaldo de todos los jugadores. He hablado con cada uno de ellos y sé que las cosas van a salir bien, no tengo ninguna preocupación en eso”.