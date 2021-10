Carlos Antonio Vélez: “Este Cali, sin Teo, es comparable con los coleros como el Huila”

Deportivo Cali empató 1-1 ante América de Cali y sigue lejos de las posibilidades de entrar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay 2021-II.

Con esta igualdad, el cuadro Azucarero se quedó con 18 puntos y ocupa la casilla 11, por debajo del octavo que suma 19 unidades. Ante esto, y luego del clásico, uno de los que analizó el presente del equipo fue Carlos Antonio Vélez a través de su programa, ‘Palabras Mayores, de Antena 2’ y elogió lo hecho por Teófilo Gutiérrez.

“El Deportivo Cali es de los equipos de jugadores. Tiene un jugador trascendental, sustancial y necesario que se llama Teófilo Gutiérrez. Este Cali sin Teo es comparable con los coleros de la tabla como el Atlético Huila”, inició.

Y agregó que “es una pena porque tiene muy buenos jugadores, Vásquez es buen jugador, Velasco, Valencia, Ángelo lucha, no se le da. Los centrales son buenos, tiene en Angulo una buena salida, buen remate, buena media distancia, pero es un equipo que no tiene claro qué es lo que quiere y no sabe para dónde va”.

“Teófilo es incidente en la creación, en el liderazgo y en el gol. Mientras América apunta a través de jugadas sin tener juego, sin jugadores, Cali las hace por medio de jugadores como Teófilo Gutiérrez que es el alma de este equipo. En buena hora llego Teo al Cali”.

