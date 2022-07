Así fue la triste despedida de Dudamel

Terminó el ciclo de Rafael Dudamel como DT de Deportivo Cali. Lo negoció en la noche del jueves y el viernes asistió a la sede a despedirse de todos.

Era una decisión que se había negociado unas horas antes, más allá de que el club no lo hiciera oficial a través de sus canales. El DT venezolano empezó el día ya sin estar en el cargo y bajo ese contexto tomó la decisión de acercarse a la sede deportiva del equipo en Pance. Quiso despedirse de futbolistas y directivos. Lo sucedido fue narrado por él mismo en entrevista en el diario El País.

“Me he despedido del plantel con una gran tristeza”

El DT contó cómo fue esa visita a la sede de Deportivo Cali: “Las despedidas siempre tienen una carga emocional muy alta. Y más aún cuando has desarrollado a lo largo de tu ciclo un vínculo personal y afectivo con tus futbolistas, con el ser humano. Y que más allá de valorar al entrenador y al jugador. Valoran el respeto que te dio esa persona. Me he despedido del plantel con una gran tristeza, pero sintiendo tranquilidad porque me entregué en cuerpo y alma a lo largo de estos 10 meses. Eso hoy me hace sentir mucha paz y tranquilidad”.

Y agregó, cuando le dijeron que lo habían visto llorar: “Me duele mucho, porque tenemos memoria corta, selectiva. Utilizamos los triunfos cuando queremos sustentar nuestros más firmes deseos. Y utilizamos las derrotas cuando queremos manipular situaciones y así crear un ambiente en el que uno o dos individuos pretenden llevar la batuta de algo que no les pertenece. Entonces, me voy satisfecho, complacido por lo vivido, pero también con mucha tristeza por sentir que nos quedamos cortos y se hubiese podido hacer más y mejores cosas”.

Le preguntaron por esos individuos que menciona y dijo: “Las instituciones quedan, los hombres pasamos y todos vamos labrando en la historia del club el cómo queremos que nos recuerden. El tiempo pondrá todo en su debido orden. De mis jugadores, de mi cuerpo técnico, del área médica, de todo lo que corresponde al área deportiva, tendré siempre los más profundos y bellos recuerdos”.