Así fue la charla entre Dudamel y Sebastián Leyton. ¡¿Qué pasó!?

Sebastián Leyton vuelve a escena con Deportivo Cali luego de 20 días. Y antes del regreso tuvo una charla especial con Dudamel. El tema: su nivel.

El mediocampista chileno es uno de los fichajes que hizo el cuadro verdiblanco para 2022. Con la salida de Andrés Colorado y Jhojan Valencia, la recomendación del DT fue su contratación. Lo conocía de haberlo enfrentado en el fútbol chileno. Algo en su juego le llamó la atención. Por eso su arribo que, por ahora, no ha colmado la expectativa más allá del par de goles que ya logró con la escuadra.

¿Qué dijo Rafael Dudamel de Sebastián Leyton?

Ahora que el chileno está para volver luego de la lesión que lo sacó en el partido ante La Equidad del pasado 2 de abril, el DT contó lo que hablaron en privado ellos dos. Es un futbolista que suma 13 presencias en el año (10 como titular) y goles frente a Deportivo Pereira y Alianza Petrolera.

“Sebastián Leyton había sufrido un desgarro. Ya está de alta y ha trabajado a la par del grupo. Estará convocado para el domingo y esperamos que pueda alzar su nivel. Me permito decir esto, es una infidencia. He conversado personalmente con él. Sabe que no ha mostrado el mejor nivel como cuando lo conocí enfrentándolo en Chile. Se está trabajando al máximo y siente que tiene esa deuda con el club y sus compañeros”.

Así que ante Águilas Doradas podría tener la posibilidad de empezar a alejar ese sentimiento. Previo a un duelo clave de la Libertadores (visita a Always Ready), volverá a estar a disposición. Es una pieza que recupera el cuerpo técnico para compromisos definitivos.