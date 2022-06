¿Algo se rompió, Dudamel? “Son estas cosas las que te hacen reflexionar con profundidad”

Hay una situación en Deportivo Cali, no futbolística, que desató tal reacción del entrenador por un proceder del Comité Ejecutivo. ¡Antes no era así!

Es lo que entiende Rafael Dudamel. Lo dijo públicamente en rueda de prensa cuando le hablaron de la posibilidad del fichaje de Ítalo Montaño. Fue entonces cuando el DT empezó a responder mostrando la sorpresa que se lleva por decisiones que antes eran consensuadas y en caso como este, dejaron de serlo. Y lo concluye porque ese futbolista, puntualmente, no es uno que él haya pedido para el plantel.

La situación que tiene a Dudamel reflexionando con profundidad

“(…). No dudo del conocimiento y la capacidad, incluso alguna condición intrínseca de entrenadores, que puedan tener los que deciden. Pero la realidad es que no conozco a Ítalo (Montaño) y no ha sido un pedido mío. No ha sido un pedido del cuerpo técnico. Creo que no hay que discutir la condición del futbolista porque no lo conozco. Y creo que son las formas las que terminan, de entrada, ya haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica, pero bueno. Son estas las cosas que pasan, que muchas veces te invitan a reflexionar con profundidad”.

En definitiva la situación es que al plantel de Deportivo Cali para 2022-2 se sumará Ítalo Montaño, un jugador que no fue pedido por él y que, según el presidente del Comité Ejecutivo, fue una oportunidad que se presentó y aprovecharon para cubrir una posición que él sí había pedido reforzar. Con la salida de Jhon Vásquez, consideraron que era evidente la necesidad de fichar a alguien y apostaron por Ítalo Montaño.