Agustín Vuletich en la pretemporada verdiblanca. ¿No se va?

Dentro de los trabajos de preparación que realiza Deportivo Cali para el 2022-2 está presente Agustín Vuletich. Así está su situación con el club.

Tal cual pasó con Michael Ortega y Sebastián Leyton, la idea que tiene el Comité Ejecutivo del club es negociar la rescisión de su contrato. El argentino es un futbolista que se unió al plantel cuando ya transcurría la competencia del primer semestre y firmó hasta fin de año. Lo que se intenta es llegar a un acuerdo para que el vínculo termine ahora, pero tras una semana no hay arreglo.

Vuletich entrena a la par del grupo en la pretemporada

Es un jugador que hace parte del plantel profesional y como tal está realizando sus trabajos de pretemporada. Así se le pudo ver en las imágenes que compartió el club recientemente en sus redes sociales. Mientras él entrena, su agente y directivos del club intentan llegar al arreglo para su salida. Ese es un paso que necesita dar Deportivo Cali para lograr el fichaje de Dayro Moreno.

Todavía no pudo darlo. Se estaría moviendo en los dos frentes. Por un lado negocia para poder arreglar el contrato de Agustín Vuletich y salir de ese compromiso. Y por el otro, estaría adquiriendo el de Dayro. Son dos cosas que no estaría dispuesto a asumir al mismo tiempo. Por eso está enfocado en el argentino como primera medida. Es un jugador que disputó 10 partidos oficiales con el equipo y no anotó.

Los trabajos de Deportivo Cali en los que sigue Agustín Vuletich