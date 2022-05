¿Qué pasará con los puntos de Jaguares vs. DIM? ¡Respuesta del presidente de Dimayor!

Fernando Jaramillo respondió a la duda que se mantiene en la Liga BetPlay. ¿Y los puntos de ese partido qué? ¡Ojo a lo que dijo!

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano atendió una entrevista en ESPN y esa fue una de las preguntas. Claro, es el tema que se mantiene abierto luego de ver al equipo de Jaguares presentándose al partido al que el DIM no llegó. Oficialmente ese partido no ha entregado puntos. ¿Qué va a pasar?

La respuesta de Fernando Jaramillo sobre los puntos de Jaguares vs. DIM

“El Comité Disciplinario del Campeonato puede tomar la decisión que ellos crean que es la más justa desde el punto de vista de nuestro esquema deportivo y nuestro reglamento. Ellos seguramente se van a reunir mañana para tomar una decisión sobre este tema. No sé cuál sea. Ni siquiera sé si sea la pérdida de puntos. No sé si ellos van a evaluar la decisión administrativa o no. No sé si les corresponde. Un tema es la decisión administrativa y otro diferente es la decisión desde el punto de vista deportivo y de sanciones. Son dos temas diferentes”.