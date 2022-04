Posición y próximos partidos del DIM en Liga BetPlay: ¿Ya clasificó?

Independiente Medellín derrotó 2-3 a Atlético Bucaramanga en lo fue un verdadero partidazo, correspondiente al comienzo de la fecha 17 de la Liga BetPlay 2022 – I.

El DIM volvió a ganar como visitante y lo hizo de qué manera: ante un rival directo y en los minutos finales. Andrés Cadavid, desde el punto blanco de penalti, marcó el tanto definitivo para que el ‘poderoso’ sume 30 puntos y hoy haga parte de los mejores equipos del semestre.

+ Era el tercer gol de Dayro Moreno ante el DIM, pero…

+ Apareció Luciano Pons y es el nuevo goleador de la Liga BetPlay

Con este resultado, el DIM llegó a 30 unidades y una diferencia de gol de + 8, lo que para muchos, es un punto invisible con relación al resto. Con esto, ya dan por clasificado al DIM, a menos que suceda una catástrofe en los tres juegos que le resta.

Próximos rivales en Liga

DIM vs. Atlético Nacional

Jaguares vs. DIM

DIM vs. Deportivo Pasto.

Así las cosas, el DIM está más vivo que nunca en los tres frentes. Líder en el grupo de la Copa Sudamericana, ganó en la ida de octavos de final de la Copa Betplay y ahora llegó a 30 puntos en la liga local. ¡Gran semestre el del DIM en el 2022 -I!