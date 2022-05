¿Por dónde ver Tigres vs. Independiente Medellín?

Independiente Medellín irá a Bogotá buscando la clasificación en Copa BetPlay. Sin embargo, su partido contra Tigres no será transmitido por televisión.

Independiente Medellín quiere alcanzar los cuartos de final de la Copa BetPlay y eliminar a Tigres, rival que se llevó un honrado 1-0 en contra del Atanasio Girardot. Este partido no irá por televisión, pero sí será transmitido por la Dimayor mediante un enlace que anda circulando en redes sociales.

Este partido será el único de la jornada de este miércoles que no irá por Win Sports. El juego entre Once Caldas y Atlético Nacional, por ejemplo, será transmitido por la señal de Win Sports +. El rojo jugará este miércoles a las 2:00 p. m.

La Dimayor facilitará un enlace de YouTube para ver este partido. Sin embargo, la transmisión no será nada especial, pues solo tendrá una cámara disponible y no habrá voces que acompañen la imagen; ni narrador, ni comentarista, algo que no le molesta a muchos aficionados.

Este es el link en you toube para ver el partido de vuelta de 8° de final de Copa Betplay este miércoles 11 de mayo a las 14 hs.

https://t.co/NWmRYnwPnT — Mariano Olsen (@olsendeportes) May 11, 2022

Para acceder al partido se deberá contar con el enlace anterior, pues el ingreso es permitido desde la difusión masiva del mismo. Es decir, si se entra al canal de la Dimayor en YouTube, el link no estará visible.