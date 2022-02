Nuevo guiño de Germán Cano para su regreso a Independiente Medellín

Germán Cano siempre que puede lo ratifica. Está en Colombia para jugar Libertadores y allí volvió a hablar del regreso al DIM. ¡Así lo dijo!

Al ídolo del Poderoso lo entrevistaron en Pelota Caliente (Youtube) ahora que está en Bogotá alistando el duelo de Fluminense ante Millonarios. El equipo brasilero que cuenta con él inicia su participación internacional del año con esta llave. Busca el paso a la Fase 3 y cuenta con sus goles como gran argumento para conseguirlo.

Lo que dijo Germán Cano del regreso a Independiente Medellín

“La palabra vale más que cualquier otra cosa, no tiene precio. Es la realidad. Lo sigo manteniendo. Realmente el día que vuelva a Colombia va a ser a Independiente Medellín. No hay dinero que me pongan en frente mío para poder irme a otro club. No se trata de eso sino de que yo sé que mi familia es feliz en Medellín y yo soy feliz en Medellín”, fue lo primero.

Y agregó: “Para nosotros el pueblo paisa representa muchas cosas que nos trae lindos recuerdos y si más adelante se da la posibilidad de poder regresar al equipo de mis amores y poder terminar mi carrera deportiva en Medellín, para mí sería el broche de oro para consagrarme, porque realmente es el equipo que sueño con el día de mañana poder volver y retirarme como lo hicieron otros grandes ídolos”.

Germán Cano en Pelota Caliente (Youtube)