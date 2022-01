Nueva cifra de abonos vendidos del Medellín

Deportivo Independiente Medellín confirmó cuántos abonos ha vendido para el primer semestre de este año (sin sumar los que los seguidores han adquirido a través de Rexixtenxia Norte y demás barras organizadas).

El Rojo anunció que su hinchada ya reservó 10.000 puestos en el estadio Atanasio Girardot para los partidos que el equipo disputará en condición de local en el todos contra todos de la Liga BetPlay 2022-I y el compromiso de ida de la fase I de la Copa Sudamericana 2022.

La promoción o el paquete de once juegos estará disponible para la afición del Poderoso hasta el próximo sábado, un día antes del duelo frente al Deportes Tolima.

[⚠️🔴🔵] Durante la tercera etapa, habrá un puesto de asesoría en la tienda DIM para la compra del abono.

⚠️ No te compran el abono, te brindan asesoría para que lo compres desde tu celular por la app DIM Plus.

⚠️ No reciben efectivo, el pago se hace directamente desde la app. pic.twitter.com/S63Er7vWXN

— DIM (@DIM_Oficial) January 18, 2022