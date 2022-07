“No es excusa, pero nos jugó una mala pasada el calor”

Javier Méndez jugó media hora el partido del DIM en Tuluá y terminó hablando por la misma línea que el DT David González en el argumento de la temperatura.

David dijo, claramente y también evitando ponerlo como excusa al resultado (derrota 1-0): “No me parece digno de un fútbol profesional jugar en Tuluá a las 2:00 p.m.”. Así se hizo. Pasó a ser la primera victoria de Cortuluá en el semestre y la primera derrota para Independiente Medellín en el ciclo de él como DT. Uno de los jugadores que estuvo en cancha y avala su queja es el uruguayo Javier Méndez.

Lo que dijo Javier Méndez del partido del DIM en Tuluá

“Cuando me toca entrar, creo que el profe (David González) lo hizo para buscar un poco de piernas frescas, se veía un poco el cansancio de los compañeros que estaban dejando todo en la cancha. Uno que está afuera y lo está mirando fresco, trata de entrar y hacerlo igual o mejor que los compañeros que están adentro para poder ayudarlos. Creo que la idea es muy clara. Estamos tratando de proponer en todas las canchas. A veces el rival juega. No es excusa, pero hoy sinceramente nos jugó una mala pasada el calor”.

No hay duda de lo mucho que le costó jugar a Independiente Medellín en ese horario y con esa temperatura. El nivel de la mayoría de los jugadores en cancha se diezmó, sumándole algo de lo que ya había hablado David González días antes del compromiso. En la fecha anterior, luego del compromiso ante Once Caldas, dijo:

“No nos ayuda el hecho de que tengamos un partido y no se cumplan 72 horas para jugar otro. Ahora jugamos hoy y en 4 días tenemos que jugar otro. Luego jugamos y en menos de 3 días (no se alcanzan a cumplir ni 65 horas), nos toca jugar en Tuluá a las 2 de la tarde. Son cosas que no se entienden y no es por escudarnos en eso. El resultado de hoy diría que no tiene que ver con eso, pero el nivel del juego desciende. En los últimos 20 o 30 minutos, incluso Once Caldas descendió el ritmo y ellos tuvieron 2 días de descanso más que nosotros. Me les tengo que quitar el sombrero a los jugadores que en menos de 72 horas salen y dan un partido como el de hoy, sobre todo en el primer tiempo”.

