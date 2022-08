Miguel Monsalve: “Fue duro ver la realidad del profesionalismo”

Miguel Monsalve es la nueva joya de Independiente Medellín. El canterano se ha ganado un espacio en el equipo de David González, algo que era impensado en la era de Julio Comesaña. El talentoso volante habló sobre las dificultades de llegar al profesionalismo y seguir creyendo.

Miguel Monsalve ya marcó su primer gol como profesional y su protagonismo con Independiente Medellín sigue en ascenso. El volante creativo de apenas 18 años ya ha jugado cuatro partidos con David González como DT y todos los hinchas lo ven como la próxima gran venta del equipo poderoso. Eso sí, no todo fue fácil para el juvenil, sobre todo en la época de Julio Comesaña.

Monsalve nunca fue tenido en cuenta por Comesaña y eso fue duro para el jugador. Monsalve debutó con apenas 16 años en 2020 y tras la llegada del uruguayo, su protagonismo profesional se vio estancado. Hasta ahora, Miguel ha disputado 13 partidos oficiales con Independiente Medellín, cinco de ellos en este 2022.

El canterano de Independiente Medellín dio unas declaraciones bastante sinceras acerca de su llegada al fútbol profesional y qué tan difícil fue el camino para poder lograr ese primer gol profesional ante Deportes Tolima: “Estaban pasando situaciones adversas, pero todo eso me ayudó a crecer y madurar. Fue duro encontrarme con esa realidad del fútbol profesional, de vivir otro ambiente y no ser tan tenido en cuenta. Todo es parte del proceso”.

El jugador de Independiente Medellín agregó: “La mayor dificultad es revalidar todo lo que hice en categorías menores; no era tenido en cuenta y pasaron casi dos años desde que debuté. David González me dio esa soltura para expresar mi mejor fútbol; pude ponerlo al servicio del equipo. Ese gol fue un desahogo; poder soltar todos los sentimientos que traía de semestres anteriores. Fueron momentos difíciles porque nunca había vivido esa situación de no ser tenido en cuenta”.