Luciano Pons, Comesaña y el recuerdo de la llegada de Germán Cano a Colombia

Luciano Pons llegó a 4 goles en 5 partidos con Independiente Medellín y al ser consultado por él, Comesaña volvió a agradecer a la persona que trae el recuerdo de Germán Cano.

¿Por qué? Es que según él mismo contó hace un par de semanas, “Luciano Pons fue recomendado por una persona que me recomendó la llegada de Germán Cano para Deportivo Pereira”. Eso fue hace más de 10 años. En 2011 se dio el arribo de quien, a la postre, se convertiría en ídolo del DIM. Hoy también tiene que ver con la llegada del hasta ahora goleador de Independiente Medellín en 2022.

La nueva declaración de Julio Comesaña sobre Luciano Pons

Rápidamente el atacante argentino que llegó al club proveniente de Banfield se ganó un lugar en los elegidos del DT. Le hizo un par de goles a Deportivo Cali, otro a Once Caldas y ahora uno más a Cortuluá. Pasó a ser un hombre definitivo en los planes del equipo y uno de los favoritos de la afición. Luego del tanto al cuadro tulueño le preguntaron por él al entrenador.

“El tema Pons, repito: le estaré agradecido toda la vida a alguien que reconocí el otro día acá -no voy a insistir con eso- porque no es fácil encontrar gente sana, buena y que interprete lo que uno quiere. Si se gana 5 pesos o 10 pesos de esa manera, lo felicito. Extraordinario. Traer una persona buena, un buen profesional, alguien que tiene determinación y que quiere triunfar, esas cosas no son regaladas”, fue lo primero que dijo.

Nuevamente agradeció a esa persona por la que pudo tener a Germán Cano y ahora a Luciano Pons. Y agregó: “Nosotros lo hemos mantenido a él y a Javier Méndez, llevándolos muy despacio porque están sin su familia, deben conseguir apartamento, colegio del niño. Y cuando uno los apura, entonces hacen una embarrada y la gente ya no les cree. No se puede tirar a la cancha a un jugador que no esté en condiciones y no conozca al equipo. Así que estoy muy contento porque es bueno para el club y bueno para todos”.