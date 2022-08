Lo último que dijo el presidente del DIM sobre Daniel Torres

Daniel Torres es el hombre del momento en el mercado de fichajes y solo un equipo se dará el lujo de firmar a un jugador de este calibre en el mercado de fichajes para jugadores libres.

En las últimas horas, el nombre de Daniel Torres volvió a sonar en la interna de Independiente Santa Fe tras declaraciones de Alfredo Arias, quien confirmó que entre él y Yeison Gordillo estará su próximo fichaje.

No obstante, en el DIM todavía no descartan su regreso y sobre eso volvió a hablar Daniel Ossa, presidente del DIM, que atendió a Radio Munera y confirmó que “están trabajando varios frentes” para ello.

” Ojalá nos tenga en cuenta, yo creo que es un jugador importante, sumaría mucho como persona, su experiencia del exterior y la huella que dejó en la ciudad y el equipo”, inició

Y agregó que “no quiero llenar una falsa expectativa en los hinchas. Estamos trabajando en varios frentes, estaremos informando y ojalá se pueda dar”.

Al fina le preguntaron si ya hubo conversaciones con Raúl Giraldo y el jugador. “Eso dicen. No me lo ha confirmado a mí. A mí no me han confirmado conversaciones con él”.

Cabe recordar que las inscripciones para jugadores nuevos se abre este 15 y se extenderá hasta el 19 de agosto, tiempo en el que Daniel Torres ingresaría al sistema COMET de Dimayor. Horas claves para definir el futuro del volante de 32 años de edad.