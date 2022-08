¿Qué está estudiando Pipe Pardo mientras juega con el DIM?

Felipe Pardo contó que está alternando el fútbol con el estudio. ¿A qué se está dedicando mientras también se destaca en la cancha con el DIM?

Tiene 31 años. Dice que todavía le queda mucho en el fútbol y desde allá se está alistando para continuar en él sin necesidad de estar en la cancha. Va por más. Quiere dirigir. Se interesó en ese rol que hoy en día tiene su amigo, David González, en Independiente Medellín. Así que hace unos meses empezó a prepararse para realizarlo también en algún momento de su vida.

Pipe Pardo y sus estudios para ser entrenador

Lo contó en entrevista para la prensa oficial de Independiente Medellín: “Contento porque me vengo preparando hace meses, adelantándome a la oportunidad de seguir en el fútbol. Todavía me queda tiempo de seguir jugando, pero nunca es tarde para estar preparándose y qué mejor que ahora que hay tiempo”, dijo el atacante que volvió al DIM a principio de 2022 y ya firmó renovación de contrato (diciembre de 2023).

“Estando en México dije que iba a empezar a prepararme en algo para tener en la hoja de vida. Vengo empezando con esta licencia B y A, que es importante para formar a chicos de 5 a 20 años y que luego den el salto al equipo profesional. Luego sigue la licencia PRO”, agregó. Ese es su objetivo. Va paso a paso, apuntando a llegar al grado más alto en los estudios para ser DT.

“Me encanta el fútbol, la idea es prepararme en esta linda profesión. Desde acá se empieza. Estamos jóvenes y mientras tanto turnando el fútbol con el estudio. El fútbol va avanzando mucho y uno tiene que estar a la par. Ahora en Cali me tocó en el terreno de juego, dirigir a una categoría sub-27 con algunos compañeros. A veces se cree que es fácil, eso te lo va dando la experiencia. Me sentí muy contento de poder hacerlo. Uno va viendo si sí le da para dirigir. Me fue bien y estoy muy contento con esto”.

La entrevista de Pipe Pardo sobre sus estudios (Independiente Medellín)