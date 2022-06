Larry Angulo: regreso al DIM y razones sobre su futuro

Luego de un paso por el América de Cali, el volante está de regreso en el cuadro paisa y desde las directivas hablaron sobre si será tenido en cuenta.

Hace algunas semanas, en América hicieron oficial que el volante Larry Angulo no continuaría em la institución de cara al segundo segundo semestre de competencia, por lo que el jugador tendría que regresar al club dueño de sus derechos deportivos, Deportivo Independiente Medellín, donde comenzará trabajos de pretemporada a partir de esta semana.

En América quisieron prolongar su préstamo hasta diciembre, pero en el ‘Poderoso’ no aceptaron esta propuesta y por esta razón ahora lo tienen de regreso. Sin embargo, todavía no se conoce lo que pasará con él, puesto que está ligado por temas contractuales, pero en cuanto a lo deportivo no se sabe si será tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico de la institución.

El presidente Daniel Ossa, habló con Radio Munera, donde especificó la situación del volante caleño. “Larry Angulo por temas contractuales deberá presentarse a los entrenamientos pero será un tema que deberá analizarse con el cuerpo técnico. David González conoce los casos de los jugadores que tenemos prestados“.

Explicó lo que él piensa del jugador y dejó claro que la decisión final la tomará el DT González. “Tenemos sobrepoblación de volantes, pero es un jugador muy interesante que nos puede aportar muchas cosas. Será una decisión conjunta, más de él, de lo que quiera con su idea de juego y ya lo evaluaremos“.