Previo al clásico antioqueño de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2021-II contra Atlético Nacional, la afición del DIM protestó masivamente en las calles de la ciudad de Medellín.

Un muy buen número de seguidores del Poderoso aceptó la invitación de la Rexixtenxia Norte y se reunió en el parque de Berrío este domingo para pedir la salida de Raúl Giraldo, máximo accionista del equipo.

No va más, no va más Raul Giraldo no va más. Venda el equipo, respete la hinchada, acá estamos ustedes no son nada. @DIM_Oficial pic.twitter.com/zwB4hx4i0q

— Daniel (@danirodas22) November 14, 2021