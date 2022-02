Julio Comesaña: la crítica a Once Caldas y “sin reproches” para nadie en el DIM

El DT uruguayo de Independiente Medellín se mostró tranquilo pese a la derrota en Manizales pero, eso sí, criticó ciertas actitudes de Once Caldas: “Me hizo acordar al viejo Estudiantes de La Plata”.

Eso tuvo que ver con el cierre del partido. Ya cuando el local ganaba por 2-1, hubo una pequeña discusión. A Comesaña se le vio cerca del banquillo técnico del local. Discutió con Juan David Rodríguez y otros integrantes del cuadro local. Estaba protestando por algo que después compartió en la rueda de prensa.

Lo que dijo Julio Comesaña tras el Once Caldas 2-1 Independiente Medellín

-“Debo decir con todo respeto que el final del partido no me gustó nada, en absoluto. Desde el segundo gol de Once Caldas me hizo acordar al viejo Estudiantes LP, tirando la pelota, escondiendo los balones. Estamos grandes y estamos lejos de esa época. Eso no es. No es así. Jugadores tirados en el piso y desde afuera diciéndoles que no se levanten. Ni que estuviéramos jugando la final del campeonato del mundo. Eso no aporta a un triunfo conseguido legítimamente”.

-“Lo del rendimiento de local y visitante, es demasiado prematuro. Si nosotros realmente vamos a hacer un juicio de rendimiento y resultados por el trabajo realizado, le diría que estamos en pañales como están muchos de los equipos del fútbol colombiano. Ya lo hemos visto”.

-“Lo de hoy me deja satisfecho porque no fuimos un equipo que vino a esperar nada. Trabajamos en zona 2, siendo agresivos y Once Caldas hace dos goles y nosotros uno. Ante eso tengo que estar tranquilo”.

-“Es una jornada que para nosotros termina sin reproches para nadie en absoluto porque la propuesta que traíamos se cumplió. Recibimos un gol que no debíamos recibir. Ya lo vio todo el mundo. No hay ningún problema. Son cosas del fútbol y ocurren a veces a favor y a veces en contra. El segundo gol lo mismo. Es un rebote que le cae a Ménder y definió muy bien”.

-“Enfrentamos a un buen rival, pero me deja la sensación que no fuimos inferiores. En el Medellín que jugó esta noche hubo una gran distancia respecto al que jugó en Tunja. Allí estamos, con 50% de puntos y afuera iremos tratando de encontrar el camino que nos permita encontrar los resultados”.

La rueda de prensa de Julio Comesaña en Manizales (Dimayor)