Juan David Mosquera y el mensaje a Juan Carlos Osorio

Juan David Mosquera lateral del Medellín habló sobre lo sucedido con Juan Carlos Ososrio en el partido frente al América por Copa Sudamericana.

El jugador de Independiente Medellín habló en entrevista con el programa El Alargue de Caracol Radio del inconveniente y la agresión recibida por Osorio en el partido por el torneo internacional en el que el DIM clasificó frente al América.

Juan David Mosquera no tiene ningún rencor con el actual entrenador del equipo ‘Escarlata’ y expresó su admiración Juan Carlos Osorio. “Son temas de partido, sé que también se pudo haber equivocado, todos en la vida nos hemos equivocado. yo admiro mucho al profe Osorio por lo que ha hecho por el fútbol, se ganó su respeto”.

El pisotón recibido por el jugador por parte del entrenador fue un hecho repudiado por la afición y los demás futbolistas, un hecho vergonzoso que le dio la vuelta al continente. Mosquera contó como sucedió el hecho y su reacción en el momento, “En el tema del pisón yo lo único que hice fue tratar de empujarlo, correrlo para que no me siguiera pisando, no le dije nada, no soy un jugador explosivo o cosas así“.

+Copa Sudamericana: posibles rivales del DIM, bombos y fecha del sorteo

+Última convocatoria de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela

+Juan Carlos Osorio y la explicación de lo que pasó con Juan David Mosquera

Juan Carlos Osorio ya había dado su versión sobre su comportamiento ante el lateral del DIM: “Pisé al jugador del Medellín, pero si observan bien el video, nunca miré la gramilla para lastimarlo”.

Independiente Medellín y Junior de Barranquilla son los únicos representantes por Colombia en la siguiente ronda del torneo internacional. Ambos está a la espera del sorteo de la Copa Sudamericana para saber quienes serán sus rivales en la lucha por conseguir la otra mitad de la gloria.