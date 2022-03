Juan Carlos Osorio y la explicación de lo que pasó con Juan David Mosquera

El técnico del América de Cali habló sobre el pisotón al juvenil del Independiente Medellín, luego de la polémica creada al su alrededor.

En los últimos días, Juan Carlos Osorio ha sido uno de los principales temas de conversación en el fútbol colombiano, pues el técnico risaraldense dejó una muy mala imagen al haber pisado a Juan David Mosquera, un jugador de 19 años del DIM, lo que provocó que la Conmebol le abriera un expediente disciplinario. Por otro lado, el ‘Míster’ se defendió.

Según lo publicado por el periodista de Caracol Radio, Oscar Rentería, tuvo una conversación con Osorio, donde este explicó lo sucedido y dejó claro que no fue una agresión voluntaria, sino que algo más accidental. “Pisé al jugador del Medellín, pero si observan bien el video, nunca miré la gramilla para lastimarlo“.

Por otro lado, dice que los focos se quedaron con él, pero hubo agresiones por parte de los jugadores del equipo antioqueño. “Algunos jugadores del Medellín se metieron conmigo y en el gol me lo celebraron. Arregui fue uno de ellos y por eso le pregunté si estaba agrandado“.

Finalmente, dice que son situaciones del fútbol y que la ha pasado a nivel internacional, incluyendo la Copa del Mundo que disputó con la Selección de México. “Eso me sucedió con Neymar, con Beckham, con el alemán Kimmich y con Tite el técnico de Brasil. Si debo presentar disculpas lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo, ni me meto con nadie“.