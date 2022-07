¿Entonces qué defensores quedan disponibles?

Por lesiones y situaciones en el mercado de fichajes, la zona defensiva del DIM ha quedado diezmada al menos por el próximo mes. ¿Qué le queda a David González?

Lo dijo recientemente en rueda de prensa: “Para nadie es un secreto la posible venta de Juan David Mosquera. Eso nos limita. Es un cambio que no se puede hacer. La lesión de Andrés Cadavid hace que tenga que entrar Jorge Segura. Didier Bueno, que es el reemplazo natural de Víctor Moreno, está lesionado. Entonces, otro cambio que no se puede hacer. Y Germán Gutiérrez que es el reemplazo natural de Yulián Gómez, también está lesionado. Entonces la pregunta no tiene base porque cómo hago para rotar en defensa si no tengo con quién”, dijo.

Las 4 bajas en la defensa de Independiente Medellín

Juan David Mosquera. Hasta el semestre anterior fue el habitual lateral derecho titular. Hoy, aunque sigue haciendo parte del plantel, no juega por la transferencia que está cerca de protagonizar. Pasaría a jugar a la MLS con Portland Timbers.

Germán Gutiérrez. Se lesionó en partido de Copa Sudamericana el pasado mayo. “Sufrió un trauma de rodilla izquierda. Encontramos un esguince de ligamento colateral medial, además de un desgarro meniscocapsular por lo cual está en departamento médico y tendrá una incapacidad inicial de mínimo 6 semanas”. Ese tiempo se ha extendido. Continúa en recuperación.

Andrés Cadavid. Fue titular la semana anterior en la visita a Deportivo Cali y salió lastimado. Sufrió una lesión grado 2 de la unión miotendinosa del gemelo medial de su pierna derecha. Estará 6 semanas fuera de las canchas.

Didier Bueno. Otro lesionado. “La semana pasada, antes del viaje a Cali, presentó una molestia en la zona proximal de su muslo izquierdo. Se le hizo resonancia magnética. También fue evaluado por parte del staff y encontramos una lesión grado 1 en la unión miotendinosa en su músculo recto femoral, lo cual da una incapacidad estimada entre 4 y 5 semanas”.

Los defensores que tiene disponibles David González

Para lateral derecho, las opciones son Juan Guillermo Arboleda, el juvenil Andrés Felipe Alfonso (17 años) y el reciente fichaje: Jordy Monroy Ararat.

Los zagueros principales son Jorge Segura y Víctor Moreno. Otra opción que se ha trabajado es la de poner en dicha posición al uruguayo Javier Méndez.

Y para el lateral izquierdo queda Yulián Gómez. Eso dentro de los nombres principales del plantel profesional. Seguramente el DT analizará opciones con algún juvenil dentro del final de julio y todo agosto por las situaciones que se tomarán ese tiempo en ser superadas. El primero de los que podría volver es Germán Gutiérrez.