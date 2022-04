Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la Copa BetPlay 2022 y se definieron los cruces de octavos de final, ronda en donde ingresó el DIM tras estar representando al país en la Sudamericana.

Así las cosas, el ‘poderoso’ enfrentará en dicha ronda, en enfrentamiento de ida y vuelta, a Tigres, uno de los dos clubes de la segunda división que siguen con vida en el torneo.

DIM iniciará la serie como local y luego visitará en el estadio de Techo a Tigres, equipo que llegó a esta instancia tras derrotar en la Fase I a Leones con marcador global de 3-1. Luego enfrentó a Atlético Huila y lo eliminó con un contundente 4-0. En la Fase III dejó en el camino a Patriotas con un 1-0 en el global.

Copa Betplay 2022: cruces de octavos de final

Unión Magdalena vs. América de Cali

Fortaleza vs. Cali

Tigres vs. DIM

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Santa Fe vs. Junior

Deportivo Pereira / Águilas Doradas vs. Tolima

Jaguares vs .Millonarios

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

Fechas octavos de final: Tigres FC vs. DIM

Ida: 20 de abril – Estadio Atanasio Girardot (Medellín)

Vuelta: 11 de mayo: Estadio de Techo, Bogotá.