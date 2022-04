Copa BetPlay 2022: Se definieron cruces y fechas de octavos de final

Ya se conocen 15 de los 16 equipos que estarán disputando la fase de octavos de final de la Copa BetPlay 2022, torneo que da cupo a Copa Libertadores del 2023 como Colombia 4

Ya se han jugado tres instancias del segundo torneo más importante del país, cuyos protagonistas fueron los equipos de la segunda división. Ya en la Fase III ingresaron los equipos de primera división que no estuvieron en torneo internacional. Ahora, en los octavos, se unen los clasificados de Fase III más los ocho clubes que estuvieron (están) representando al país en torneo internacional (Libertadores y Sudamericana).

Clasificados a los octavos de final

Clasificados Fase III: Unión Magdalena, Fortaleza, Tigres, Once Caldas, Santa Fe, Jaguares, Atlético Bucaramanga y resta por conocer un equipo más, que sale de la llave entre el Deportivo Pereira y Águilas Doradas.

Inician desde octavos de final: Millonarios, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, América de Cali, La Equidad y el Independiente Medellín.

Este viernes se llevó a cabo el sorteo, el cual fue transmitido por Win Sports. Allí se definieron los ocho cruces de octavos de final, donde habrá partido atractivos.

Copa Betplay 2022: cruces de octavos de final

Unión Magdalena vs. América de Cali

Fortaleza vs. Cali

Tigres vs. DIM

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Santa Fe vs. Junior

Deportivo Pereira / Águilas Doradas vs. Tolima

Jaguares vs .Millonarios

Atlético Bucaramanga vs. La Equidad

Fechas

Octavos de final (ida): 20 de abril

Octavos de final (vuelta): 11 de mayo

Cuartos de final (ida) 13 de julio

Cuartos de final (vuelta) 27 de julio

Semifinal (ida): 24 de agosto

Semifinal (vuelta): 14 de septiembre

Final (ida): 28 de septiembre

Final (vuelta): 12 de octubre.