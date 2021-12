Aunque el DIM le prometió recientemente que iba a extender su vínculo laboral, la institución decidió a última hora prescindir de los servicios de Agustín Vuletich.

La determinación del Poderoso sorprendió a la hinchada del equipo, a muchos periodistas deportivos del país y al propio atacante, pues él “tenía en la cabeza que continuaba”.

El club aprovechó la visita del Torero al hotel Dann Carlton para comunicarle de su salida, información que dejó boquiabierto al delantero.

“Fui a la oficina a comprar una camiseta que me pidió un amigo de Argentina y cuando estaba ahí me dijeron que no iba a seguir el próximo año (…) La semana anterior me habían dicho que querían contar conmigo y que querían renovar el contrato”, relató el campeón de la Copa Colombia 2020 y autor de 13 goles con el Rojo.

Así fue como el Medellín engañó a Agustín Vuletich:

