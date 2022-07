Edwin Mosquera, el ex Medellín que fue presentado en su nuevo equipo

Edwin Mosquera de 21 años fue presentado oficialmente por su nuevo club después de que se llegara a un acuerdo entre ambas partes

Uno de los jugadores juveniles del ‘Poderoso’ tendrá otra experiencia internacional y jugará hasta 2025 en el fútbol de Estados Unidos. Con 21 años Mosquera ya viste la camiseta del Atlanta United y estará a disposición del cuerpo técnico para iniciar un nuevo camino futbolístico.

El jugador que hizo parte de la generación sub-22 del ‘DIM’ ya se encuentra en su nuevo equipo después de jugar 55 partidos desde su debut en el fútbol, que lo convierte en uno de los laterales con mayor proyección de Colombia.

Edwin Mosquera tuvo un paso por el fútbol argentino en el que tuvo la oportunidad de jugar 16 partidos con Atlético Tucumán y también hizo parte de Aldosivi. El colombiano también tuvo la oportunidad de jugar en la Serie A de Brasil con la Juventude.

El Atlanta presentó al juvenil del que se espera pueda demostrar su potencial en el equipo. “Agregará competencia a nuestro grupo de ataque y estamos emocionados de darle la bienvenida a Atlanta United”.

El jugador nacido en Quibdó ha estado convocado en la Selección Colombia sub-20 y espera seguir teniendo participación para ganarse un lugar en el equipo de mayores y dejar de ser visto como una promesa y convertirse en una realidad del fútbol colombiano.

A little sneak peek of what @EdwinStieven brings to the 🅰️ pic.twitter.com/WmpADACRDW

— Atlanta United FC (@ATLUTD) July 12, 2022